Повседневные вещи столетней давности: в Музее истории Екатеринбурга открыли мини-экспозицию

СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-02T19:22:05+03:00

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В Музее истории Екатеринбурга открыли мини-экспозицию повседневных вещей, которые окружали горожан более столетия назад. Экспресс-выставки проходят бесплатно в течение октября.

- Мини-экспозиции будут располагаться на цокольном этаже МИЕ. Каждый желающий сможет бесплатно зайти в музей и взглянуть на частицу истории, узнать, как изменились предметы, аналогами которых мы пользуемся до сих пор, - рассказали в музее.

Премьерная выставка серии рассказывает о предметах школьного быта. На ней представили перьевую ручку. Как рассказали в музее, это деревянная палочка с металлической трубкой на конце, в которую вставляется сменное стальное перо. Перья производили в Риге или привозили из Англии, Франции, Германии и Польши.

- Если присмотреться, на пере можно разглядеть прорезь: в сочетании с округлой формой пера она помогает удерживать каплю чернил, которая зависает на краях отверстия, а затем постепенно стекает по продольной прорези, образующей своеобразный капилляр, - добавили сотрудники музея.

ИСТОЧНИК KP.RU