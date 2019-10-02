В Интернете появились двойники-мошенники «Екатеринбург – ЭКСПО»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-02T14:59:12+03:00

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В Интернете появились «двойники-мошенники» МВЦ «Екатеринбург – Экспо». На их сайте есть вся афиша предстоящих мероприятий, однако стоимость там указана намного выше, чем у официального портала.

Так выглядит афиша на официальном сайте. Фото: сркиншот

- Мы просим всех быть внимательнее и воздержаться от покупок билетов на этом сайте, - сообщили в пресс-службе МВЦ. – Уже летом этого года мы сталкивались с ситуациями, когда в сети Интернет продавались билеты на концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова через поддельные сайты кассовых агрегатов. Но когда был клонирован сайт самого выставочного центра – с таким, честно, сталкиваемся впервые.

Так выглядит сайт мошенников. Фото: скриншот

Разница двух сайтов не только в дизайне, но в адресе, по которому его можно найти (com вместо ru). Пресс-служба «Екатеринбург – Экспо» также отмечает, что они собираются обратиться в полицию, чтобы пресечь такое мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU