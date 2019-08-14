«Билеты по 50 000 рублей»: В интернете продают поддельные билеты Анны Нетребко
Все ближе в Екатеринбурге концерт оперной певицы Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова. Он пройдет 30 августа в Конгресс-центре. Между тем организаторы концерта рассказали, что кто-то начал продавать поддельные билеты. Так, пострадала девушка, которая купила билеты на сайте Tritickets.
- Как рассказала пострадавшая, она нашла рекламу концерта в Интернете, - поясняют организаторы концерта. - Билеты продавались по цене от 11 250 до 58 500 рублей. При этом схема зала не соответствует залу Конгресс-центра Екатеринбург-Экспо. Тем не менее девушка приобрела билеты, но так и не получила их по электронной почте. Попытки связаться с сайтом были безуспешны. В итоге она обратилась непосредственно в Екатеринбург-Экспо.
В связи с этим организаторы концерта обращаются ко всем почитателям таланта оперных звезд с просьбой покупать билеты только на официальном сайте проекта и в кассах партнера kassy.ru.
- Все иные билетные площадки не получали билетные квоты и не могут реализовывать билеты на концерт оперных звезд в Екатеринбурге, - уточняют организаторы.
Сейчас страница сайта, где девушка покупала билеты, удалена. Но сохранились ее скриншоты. Фото: скриншот сайта https://tritickets.ru/
Cхема зала на сайте, где девушка купила билеты, не соответствует залу Конгресс-центра Екатеринбург-Экспо. Фото: скриншот сайта https://tritickets.ru/
ИСТОЧНИК KP.RU