Есть ряд правил: археологи дали добро на реконструкцию Зеленой Рощи

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-02T13:03:25+03:00

Археологи дали добро на реконструкцию парка Зеленая Роща - но с рядом условий Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Археологи дали добро на реконструкцию Зеленой Рощи в Екатеринбурге, которую временно приостановили из-за того, что посреди парка нашли старинные захоронения. Однако для того, чтобы возобновить работы, строители должны будут придерживаться ряду условий.

- Так, рабочим запрещено рыть глубже одного метра при устройстве тротуаров, коммуникаций и игровых площадок, - говорится в документе, опубликованном на сайте Управления госохраны памятников по Свердловской области. – При этом запрещено использовать во время работ тяжелую строительную технику.

Перед началом строительства со всеми рабочими проведут разъяснительные беседы. Но перед тем, как официально возобновлять реконструкцию парка, экспертиза должна пройти общественные обсуждения. Они будут длиться до 22 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU