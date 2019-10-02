СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-02T10:26:44+03:00

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Губернатор Евгений Куйвашев внес в Законодательное Собрание законопроект, предусматривающий возможность индексации выплат приемным родителям.

«В соответствии с законом Свердловской области № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» от 10.12.2005 года устанавливается базовый размер вознаграждения каждому приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка. Последнее повышение вознаграждения производилось в 2013 году. Но действующий закон не предусматривает ежегодную индексацию сумм. Законопроект, предложенный губернатором, позволит не только повысить уровень социальной защиты детей-сирот и приемных семей, но и будет способствовать увеличению детей-сирот, принятых в семьи», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания.

Людмила Бабушкина отметила, что в проекте областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов заложена индексация вознаграждения. Так, в 2020 году предлагается провести индексацию с первого января на 3,8%, дополнительные расходы составят 59,9 млн. рублей, всего проектом бюджета на расходы по данной статье предусмотрено 1,6 млрд. рублей. На 2021 и 2022 годы предлагается индексация в размере 4%.

«Очень важно, что законопроект о поддержке приемных семей будет рассматриваться до принятия бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Уверена, что депутаты поддержат инициативу губернатора и дополнительные социальные расходы бюджета», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU