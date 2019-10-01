2019-10-01T16:08:30+03:00
Общество

Уральская прокуратура добилась ужесточения наказания мужчине, пойманному пьяным за рулем

Водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения во второй раз
Алина СУРИНА
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Прокуратура, не согласившись с приговором суда первой инстанции, обжаловала егоПрокуратура, не согласившись с приговором суда первой инстанции, обжаловала егоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская прокуратура добилась ужесточения наказания мужчине, пойманному пьяным за рулем. Евгений Кокоталкин был задержан в состоянии алкогольного опьянения во второй раз. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 1,277 мг/л.

- В ходе судебного следствия установлено, что Кокоталкин, будучи лицом, ранее привлеченным к уголовной ответственности, в вечернее время передвигался на автомобиле по ул. Куйбышева в п. Красный городе Верхняя Пышма, где был остановлен сотрудниками ДПС, - подтвердили в прокуратуре.

Городской суд назначил мужчине наказание в виде 480 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Прокуратура, не согласившись с приговором суда первой инстанции, обжаловала его, указав на мягкость назначенного наказания.

- В частности, государственный обвинитель обратил внимание вышестоящего суда на то, что ранее Кокоталкин в 2016 и 2017 годах дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264, ст. 264.1 УК РФ, посягающих на безопасность дорожного движения при эксплуатации транспорта, которые совершил в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, верхнепышминец ранее привлекался к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения транспортным средством. Эти меры не изменили его поведения. После апелляции Свердловский областной суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил представление, назначив Евгению Кокоталкину наказание по в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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