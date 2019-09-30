Ученикам музыкальной школы в Асбесте купили инструменты на 7 миллионов рублей
В образовательное учреждение привезли 30 музыкальных инструментов
В образовательное учреждение привезли 30 музыкальных инструментов Фото: департамент информационной политики
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Ученикам музыкальной школы в Асбесте купили инструменты на 7 миллионов рублей. В образовательное учреждение привезли 30 музыкальных инструментов - скрипки, фортепиано, духовые и народные инструменты и ударная установка. Для организации выступлений ребятам купили звуковое и световое оборудование.
Фото: департамент информационной политики
Фото: департамент информационной политики
Фото: департамент информационной политики
ИСТОЧНИК KP.RU