СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-30T18:09:11+03:00

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Ученикам музыкальной школы в Асбесте купили инструменты на 7 миллионов рублей. В образовательное учреждение привезли 30 музыкальных инструментов - скрипки, фортепиано, духовые и народные инструменты и ударная установка. Для организации выступлений ребятам купили звуковое и световое оборудование.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

ИСТОЧНИК KP.RU