2019-09-28T09:17:46+03:00
Происшествия

Квартальные в шоке: в Екатеринбурге массово воруют люки

По 40-50 штук за месяц
Лев ИСТОМИН
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Открытый люк - опасность для пешехода и автомобиля. Фото: МЧС РФОткрытый люк - опасность для пешехода и автомобиля. Фото: МЧС РФ
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Коммунальщики и квартальные инспекторы Екатеринбурга бьют тревогу: с городских улиц каждый месяц исчезает по 40-50 люков и решеток от колодцев. Эти преступления - прямая опасность для жителей уральской столицы - в колодец может провалиться человек, или же застрять автомобиль.

Совсем недавно в Екатеринбурге произошел вопиющий случай: колесо кареты скорой помощи застряло в открытом колодце, когда автомобиль ехал на вызов. В итоге бригаде медиков пришлось пройти пешком несколько километров, чтобы помочь пациенту.

Люки воруют и сдают в пункты металлолома, где их принимают за хорошие деньги, сообщает ОТВ.

- Если поймают такого воришку, это 100% кража, человек будет нести уголовную ответственность. К сожалению, пункты приема металла принимают. В Тюмени, в Уфе владельцы таких пунктов сразу вызывают полицию. И пока идет расчет, за ними уже приезжают. У нас такого нет, - рассказывает квартальный инспектор Орджоникидзевского района Илья Будкевич.

По словам специалистов, именно от позиции владельцев пункта приема и действий полиции зависит сохранность имущества и безопасность граждан на улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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