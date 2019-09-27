«Бажов рулит»: как на Урале развивается туризм

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-27T12:16:55+03:00

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В Свердловской области, благодаря известным всему миру брендам и предприимчивым уральцам, активно развивается туризм.

Сегодня в тренде сразу несколько направлений: событийный туризм - гости приезжают на «Ночь музыки», турнир «Малахитовая шкатулка», бал в Алапаевске и другие мероприятия. У нас даже турнир косарей собирает сотни гостей из других регионов. Активно развивается детский, культурный и деловой туризм.

- Сегодня туризм в Свердловской области входит в топ-5 по стране. За последние годы мы совершили большой прорыв, когда готовились к ЧМ-2018 по футболу, к «Иннопрому», - рассказала радио «КП-Екатернибург» президент Уральского Союза туриндустрии Наталья Ларионова. – У нас развитая система гостеприимства, есть отели разных категорий. Туризм у нас есть, в рейтинге нам нужно выйти на третье место по России.

Гость в студии Екатеринбург 26-09 00:00 00:00

На днях в столичном парке «Зарядье» презентовали Свердловскую область под девизом «Бажов рулит», наш стенд посетили около 400 тысяч человек.

Уникальные природные ландшафты Урала привлекают гостей из разных странФото: Алексей БУЛАТОВ

- Много лет создавался «Парк сказов». Путешествуя по России и разным странам, я задавала знакомым и незнакомым людям вопрос: знают ли они писателя Павла Бажова. На территории бывшего СССР практически все отвечают утвердительно, - говорит Наталья Ларионова. – Идет новое прочтение бренда, возрождение традиций, прикосновение к истокам.

Подробнее – на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92.3 fm.

ИСТОЧНИК KP.RU