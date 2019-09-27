2019-09-27T12:16:55+03:00
Общество

«Бажов рулит»: как на Урале развивается туризм

Свердловская область попала топ регионов по привлекательности для гостей
Лев ИСТОМИНЛюдмила ВАРАКИНА
Поделиться:
На Урал туристов притягивают красивые местаНа Урал туристов притягивают красивые местаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области, благодаря известным всему миру брендам и предприимчивым уральцам, активно развивается туризм.

Сегодня в тренде сразу несколько направлений: событийный туризм - гости приезжают на «Ночь музыки», турнир «Малахитовая шкатулка», бал в Алапаевске и другие мероприятия. У нас даже турнир косарей собирает сотни гостей из других регионов. Активно развивается детский, культурный и деловой туризм.

- Сегодня туризм в Свердловской области входит в топ-5 по стране. За последние годы мы совершили большой прорыв, когда готовились к ЧМ-2018 по футболу, к «Иннопрому», - рассказала радио «КП-Екатернибург» президент Уральского Союза туриндустрии Наталья Ларионова. – У нас развитая система гостеприимства, есть отели разных категорий. Туризм у нас есть, в рейтинге нам нужно выйти на третье место по России.

Гость в студии Екатеринбург 26-09

00:00
00:00

На днях в столичном парке «Зарядье» презентовали Свердловскую область под девизом «Бажов рулит», наш стенд посетили около 400 тысяч человек.

Уникальные природные ландшафты Урала привлекают гостей из разных стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уникальные природные ландшафты Урала привлекают гостей из разных странФото: Алексей БУЛАТОВ

- Много лет создавался «Парк сказов». Путешествуя по России и разным странам, я задавала знакомым и незнакомым людям вопрос: знают ли они писателя Павла Бажова. На территории бывшего СССР практически все отвечают утвердительно, - говорит Наталья Ларионова. – Идет новое прочтение бренда, возрождение традиций, прикосновение к истокам.

Подробнее – на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92.3 fm.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мальчик, которого ударило током на ЛЭП, умер в Екатеринбурге
«Ехал с флягой за водой»: на Урале «Лада» насмерть сбила пенсионера на мотоблоке
Более 8 тысяч забытых в поездах вещей владельцы разыскали через сайт ОАО «РЖД» за полгода
Отец риелтора из Екатеринбурга, которая украла 300 миллионов, рассказал о ее судьбе
Через Онлайн-парк Tele2 в Екатеринбурге прошло более ста тысяч человек
Запрашивают данные и деньги: у Свердловской киностудии появились мошенники-двойники
Объем средств в ПИФах ВТБ Капитал Инвестиции превысил 70 миллиардов рублей
Спрос упал на 24%: в Екатеринбурге хостелы теряют популярность
Александр Высокинский: городские власти и профсоюзы работают в тесной связке
Подложили свинью: на Урале в консервах из говядины обнаружили свиные добавки
«Оставил умирать в салоне»: уральца отправили в тюрьму за убийство двух человек
В Нижнем Тагиле на ремонт моста потратят 62 миллиона
Отсидел меньше двух лет: на Урале экс-полицейского, после допроса у которого умер задержанный, отпустили по УДО
Мэрия Екатеринбурга на опрос по храму заготовит 100 тысяч бюллетеней
Один «стоял на шухере», другой вскрывал салон: в Екатеринбурге поймали воров элитных внедорожников
«Очень устал»: глава комитета по строительству в Екатеринбурге уходит с должности
«Это последний шанс для них»: в Екатеринбурге на улицы отпускают больше 40 собак
В центре Екатеринбурга сгорела карета Скорой помощи
Зима не пройдет: на Урал на следующей неделе снова придет тепло
На Урале за взятки сотрудникам ГИБДД поймали 53 водителя
Снова продули: «Автомобилист» проиграл «Спартаку» с минимальным отрывом
Екатеринбуржцу, который убил жену через четыре дня после свадьбы, дали 10 лет тюрьмы
«ФСК ЕЭС» установило новый грозозащитный трос на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающей выдачу мощности Верхнетагильской ГРЭС
«Очень много поцелуев в кадре»: уральцы сняли космический клип для Дельфина
ВИЗ и Пионерский, убирайте обогреватели: в Екатеринбурге стартовал последний этап подключения к теплу
«Скорая» не успела спасти: на Урале трактор переехал пешехода
Владыка Кирилл совершил чин закладки храма Космы и Дамиана на территории Свердловской областной клинической больницы № 1