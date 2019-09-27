Как заработать на туризме на Урале и почему Бажов рулит?

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-27T08:39:29+03:00

Людмила ВАРАКИНА Aa

Гость в студии Екатеринбург 26-09 00:00 00:00

Что такое внутренний туризм, как влияют бренды Урала на въездной турпрток, качество предоставления туруслуг и что нужно сделать, чтобы гостей в Свердловской области было больше.