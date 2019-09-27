Как заработать на туризме на Урале и почему Бажов рулит?
Наталья ЛарионоваФото: Павел Кислицын
26 сентября - всемирный день туризма. Чем знаменит Урал и что привлекает сюда туристов? Об этом в эфире радио “Комсомольская правда” рассказывает президент Уральского Союза туриндустрии Наталья Ларионова.
Гость в студии Екатеринбург 26-09
00:00
00:00
Что такое внутренний туризм, как влияют бренды Урала на въездной турпрток, качество предоставления туруслуг и что нужно сделать, чтобы гостей в Свердловской области было больше.