2019-09-27T08:39:29+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Как заработать на туризме на Урале и почему Бажов рулит?

Наталья ЛарионоваНаталья ЛарионоваФото: Павел Кислицын

26 сентября - всемирный день туризма. Чем знаменит Урал и что привлекает сюда туристов? Об этом в эфире радио “Комсомольская правда” рассказывает президент Уральского Союза туриндустрии Наталья Ларионова.

Гость в студии Екатеринбург 26-09

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Что такое внутренний туризм, как влияют бренды Урала на въездной турпрток, качество предоставления туруслуг и что нужно сделать, чтобы гостей в Свердловской области было больше.

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