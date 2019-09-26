Екатеринбург получит к юбилею «умное освещение» и 6G-интернет

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-26T13:28:21+03:00

На улицах появятся столбы с «бочками»

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Екатеринбург в ближайшие годы продолжат готовить к юбилею: в 2023 году уральская столица отметит 300-летие.

В рамках процесса подготовки на улицах будут менять столбы освещения. Они станут функциональнее.

- Задача – подвести к каждому столбу оптиковолокно с интернетом, чтобы развивать стандарты 5G и 6G, видео потоки, безбарьерный wi-fi, - говорит глава города Александр Высокинский.

По его словам, чтобы сохранить эстетический облик города, на столбах разместят аккуратные «бочки» с оборудованием. За счет этого система освещения станет намного функциональнее.

Отметим, что к 2023 году Высокинский намерен выложить центр Екатеринбурга качественным гранитом, который, по его словам, прослужит 50-60 лет. Для этого сейчас мэрия ищет хорошего подрядчика для долгосрочных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU