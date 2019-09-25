Есть даже раздельные мусорки: в Екатеринбурге реконструировали площадь Обороны

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-25T13:54:30+03:00

На площади появились стелы с ее историческими названиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории появились стелы с историческими названиями

Изменить размер текста: A A

В самом центре Екатеринбурга реконструировали площадь Обороны. Торжественно открыть ее должны были уже сегодня, 25 сентября, однако сроки перенесли на неделю из-за того, что несколько спикеров не смогли присутствовать. Вместе с тем, она уже готова.

На ней появились новые скамейки, клумбы, вновь вымощены дорожки, а также посажены новые деревья и кустарники.

Всего их таких триФото: Алексей БУЛАТОВ

- «Фишкой» площади стали стелы с историческими названиями площади и система раздельного сбора мусора, которая уже активно используется местными жителями, - сообщили в пресс-службе мэрии.

На площади есть даже раздельные мусоркиФото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, новый вариант полюбился не только взрослымФото: Алексей БУЛАТОВ

Тут поставили длинные деревянные скамьиФото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция началась еще весной этого года, но реставрация завершилась раньше срока, который был оговорен муниципальным контрактом. Смотрите, как она теперь красиво выглядит.

Работы на площади сейчас на последней стадииФото: Алексей БУЛАТОВ

Выглядит все, конечно, очень красивоФото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане довольны таким обновлениемФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU