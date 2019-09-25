Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
Смотрим площадь обороны после ее реконструкции
«ФСК ЕЭС» начало реконструкцию одного из питающих центров Оренбургской области – подстанции 220 кВ «Киембай»
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