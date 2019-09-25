В центре Екатеринбурга продают пентхаус с зимним садом за 80 миллионов
В центре Екатеринбурга выставили на продажу двухуровневый пентахус площадью в 247 «квадратов». Просят за него 80 миллионов рублей. Но за такие деньги покупатель сможет получить зимний сад, вид на все достопримечательности города и респектабельных соседей.
- Квартира очень просторная и светлая. Панорамное остекление с великолепными видами на город. Рядом с домом находятся главные достопримечательности Екатеринбурга, имеющие историческую и культурную ценность: Вознесенская горка, Харитоновский парк, Храм на Крови, набережная Городского пруда, ККТ «Космос». Вся инфраструктура в шаговой доступности. – говорится в объявлении на сайте N1.RU.
Дом находится в центре всех исторических памятников. Фото: портал N1.RU
Как отмечают продавцы, такие апартаменты подойдут «для настоящих ценителей престижа». Бонусом прилагается место под авто на собственной парковке около дома.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU