При поддержке ЕВРАЗа педагоги Урала и Сибири из проекта "Детский форсайт" побывали на стратегической сессии в Москве

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-24T16:26:11+03:00

Участники сессии познакомились с современными тенденциями в сфере образования в России и мире

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Представители управлений образования и директора школ Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска посетили стратегическую сессию для участников проекта «Детский форсайт». Мероприятие организовано ЕВРАЗом, Агентством стратегических инициатив и Фондом социальных инвестиций.

Участники сессии познакомились с современными тенденциями в сфере образования в России и мире. На сессии была презентована стратегическая инициатива АСИ «Кадры будущего для регионов» по формированию и подготовке в регионах молодежных команд, готовых принимать активное участие в развитии своих регионов и муниципальных образований, реализовывать собственные социальные и технологические проекты. Программа «Детский форсайт» была представлена как инструмент развития территорий, проект, который не только повышает уровень событийности в городе и создает новые общественные пространства силами детских проектных команд, но и вовлекает в проекты развития взрослое население.

Для педагогов Детского форсайта прошла стратегическая сессия в Москве

Педагоги узнали о Платформе диагностики и развития навыков и компетенций XXI века, программах мобильного электронного образования, Школе реальных дел, о новой ролевой модели педагога для эффективного обучения детей «ЛюбиДелай». А стратегическая сессия «Возможности для развития» включала тренинг по внедрению проектной деятельности в школах. Завершилась образовательная программа курсом «Шаг развития»: участники разработали модель проектной деятельности школьника на уровне города и системы образования применительно к своим городам.

«Эффективность реализации проекта «Детский форсайт» во многом зависит от вовлеченности и профессионализма педагогов на местах, - отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, - Ключевой темой стратегической сессии, стали тренды 21 века - метапредметные навыки, проектное мышление, эмоциональный и социальный интеллект, наставничество».

Педагоги -участники стратегической сессии

Все участники стратегической сессии получили удостоверения о повышении квалификации.

Детский форсайт – программа по вовлечению школьников в проектирование и развитие своих городов. Технология программы предусматривает стратегические сессии по формированию детьми желаемого образа будущего города и разработке проектных идей, а также реализацию социальных проектов школьниками с привлечением волонтеров и партнеров из числа жителей города, предпринимателей, некоммерческих организаций и других представителей городских сообществ. Технология разработана Фондом социальных инвестиций совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций и поддержана Фондом развития моногородов.

ИСТОЧНИК KP.RU