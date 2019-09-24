Задолжал больше 98 миллионов: УрФЮИ признали банкротом

СЕГОДНЯ 07:20 2019-09-24T07:20:51+03:00

В общей сложности, ВУЗ задолжал больше 98 миллионов рублей различным организациям Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральский финансово-юридический институт признали банкротом. ВУЗ задолжал организации «Лоза» больше 77 миллионов рублей – соответствующая информация появилась в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Кредиторами выступили еще ряд организаций, как, например, Уральский гуманитарно-технологический институт, издательство «Сократ», «Антей-эксперт», «Айдиго» и даже мэрия Екатеринбурга. Общий долг частного института составил 98,9 миллиона рублей, однако часть пока не включена в реестр.

- Конкурсным управляющим должника утвердить Рущицкую Ольгу Евгеньевну — члена Союза арбитражных управляющих «ДЕЛО». Установить фиксированное вознаграждение конкурсному управляющему в размере 30 000 рублей в месяц, — отмечается в документах. Сейчас процедура наблюдения в институте прекращена. ВУЗ пытался оспорить это решение, но его оставили без изменений.

Напомним, что УрФЮИ еще в 2016 году Рособрнадзор лишил аккредитации. Руководству порекомендовали пересмотреть образовательные программы по юриспруденции и экономике и привести их в соответствие к требованиям образовательной системе. Всех студентов распределили по другим заведениям. В 2018 году решения Рособрнадзора отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU