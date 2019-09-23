2019-09-23T16:55:56+03:00
Общество

«Детей некуда деть»: в Екатеринбурге из-за холода в группах закрыли детский сад

Подключить батареи в учреждении должны в третий этап
Алина СУРИНА
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Третий этап пуска тепла начался сегодняТретий этап пуска тепла начался сегодняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из-за холода в группах закрыли детский сад. Согласно графику подключить батареи в учреждении должны в третий этап пуска тепла. На закрытие детского сада в Заречном родители пожаловались общественнику Евгению Маленкину. Об этом он написал в Facebook.

- Родители садика 248 в заречном обращаются за помощью - сегодня всех родителей известили, что с завтрашнего дня садик не работает. Причина - нет отопления. Все родители работают, детей некуда деть! Я рекомендовал родителям обратиться в Прокуратуру Верх-Исетского района, - написал Евгений Маленкин. - Уверен, что д/садики, школы должны быть в приоритете подачи отопления. В районе тепло дали! Вот почему нужно обязательно пинать этих ответственных лиц?! Не можешь делать качественно свою работу - увольняйся!.

Фото: Facebook Евгений Маленкин

Фото: Facebook Евгений Маленкин

Напомним, третий этап пуска тепла начался уже сегодня. До 26 сентября батареи согреются в госучреждениях и квартирах жителей Уралмаша и Эльмаша, а также на Юго-Западе и в Заречном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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