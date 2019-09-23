2019-09-23T09:41:12+03:00
Общество

На очереди Уралмаш и Эльмаш: в Екатеринбурге стартовал третий этап пуска тепла

Он продлится с 23 по 26 сентября
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге стартовал третий этап подключения теплаВ Екатеринбурге стартовал третий этап подключения теплаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге стартовал третий этап подачи тепла. Он продлится с 23 по 26 сентября. На этот раз батареи согреются в квартирах жителей Уралмаша и Эльмаша, а также на Юго-Западе и в Заречном.

- Кроме того, в этот этап тепло дадут жителям Березовского и Верхней Пышме, - отметили в пресс-службе ЕТК.

Фото: пресс-служба ЕТК

Фото: пресс-служба ЕТК

Напомним, что второй этап пройдет с 27 по 30 сентября. В этот период планируют подключить Центр, Пионерский поселок и ВИЗ. Ранее мы публиковали полный график подключения тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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