2019-09-23T10:31:50+03:00
Звезды

«Я был «центральным пареньком»: Михаил Козырев рассказал о молодости в Свердловске

Телеведущий и создатель радиостанций пооткровенничал на малой родине
Лев ИСТОМИН
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Михаил Натанович много лет прожил в центре уральской столицы. Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"Михаил Натанович много лет прожил в центре уральской столицы. Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"
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Родной Екатеринбург посетил известный радио и телеведущий Михаил Козырев. Родился и вырос медиаменеджер в Свердловске, поэтому у него много воспоминаний, связанных с родным городом.

СОЖГЛИ САМОЛЕТ

Михаил Козырев жил в самом центре города – на перекрестке улиц Малышева и Луначарского, поэтому называл себя «центральным пареньком». Через дорогу – парк Энгельса, в котором однажды решили поставить самолет.

- Выглядываешь в окно, а там стоит самолет. То ли ИЛ-18, то ли ТУ-154. Кому-то из чиновников пришла такая творческая идея. Самолет разбомбили через несколько дней: вынесли все, что можно. Через неделю его подожгли. Пригнали туда десять машин, потушили. Он еще долго стоял там, надломившись, - рассказывает Козырев, слова которого приводит издание «Наша Газета».

КОЛХОЗНЫЙ САУНДТРЕК ОТ ЦОЯ И ГРЕБЕНЩИКОВА

Во время учебы в медицинском институте Михаил ездил в колхоз, где впервые услышал песни Виктора Цоя. Именно тогда его «зацепило».

- Под осенним дождем мы собирали картошку. Когда мы добирались до «сушилки», там был мой знакомый, он ежедневно пел «Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле». И это был идеальный саундтрек к моей жизни, - рассказывает Михаил Натанович. – Каждый раз, когда я ее слышу, в голове у меня в Тугулым. Еще одна «Козлодоев» Бориса Гребенщикова. Вернулся из колхоза, нашел все бобины и переписал.

Михаил Козырев - создатель "Нашего Радио" и фестиваля "Нашествие". Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"

Михаил Козырев - создатель "Нашего Радио" и фестиваля "Нашествие". Фото: Марина Подкорытова/"Наша Газета"

ИГРА В ШУВАКИШ

По словам телеведущего, хорошую музыку в 1980-е годы можно было добывать двумя путями: на «толкучке» на Шувакише, где пластинками и бобинами с творчеством рок-исполнителей, либо через знакомых, которые могли выезжать в другие страны.

Во дворе дома на Малышева, где жил Козырев, даже была игра «Шувакиш».

- Мы разбегались по двору, в центре стоял домик на шестерых. Мы делились на спекулянтов и ментов. Первые разбегались по подъездам, а один человек говорил у домика, что до отправления электрички на Шувакиш остается 5 минут. Мы бежали в домик, показывали друг другу «товары из-под полы». Потом нас винтили менты, а мы убегали, - рассказывает столичный гость.

ДУШЕВНЫЙ ПРИВЕТ ОТ «ГЛЮКОВ»

В Москве Михаил Козырев сделал радиостанцию с русской музыкой, как альтернативу «Русскому радио». Акцент был сделан на качественной отечественной музыке. Из-за прочных связей с родным Екатеринбургом, Козырев прислушивался к тому, что звучит на Урале.

- Шахрин каждый раз приезжал в Москву и привозил несколько записей отечественных групп. Как-то подошла ко мне девочка, закутанная в пальто, сказала, что специально из Свердловска приехала, чтобы передать кассету. На ней были песни «Розовые очки», «Звезды» и другие песни. Это была абсолютная любовь со «Смысловыми галлюцинациями». Песня Чичериной, которая первой вышла в эфир, называлась «Сорок тысяч километров». Чем дальше – тем больше уральских групп появлялось в эфире, - говорит создатель «Нашего Радио».

Козырев, по его признанию, всегда считал, что каждой песне надо дать шанс, а что дальше – зависит от слушателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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