«Устроил ДТП и сбежал»: в Екатеринбурге на Белинского Хонда протаранила Шевроле

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-22T11:17:46+03:00

Водитель второй машины попал в больницу с переломом ноги

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В Екатеринбурге ищут водителя, который устроил аварию на улице Белинского. ДТП случилось у дома под номером 222 в пятом часу утра.

- Неустановленный водитель управлял Хондой Соната, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Двигаясь по улице Белинского в сторону улицы Саввы Белых, при повороте на улицу Фучика, он не справился с управлением и столкнулся с Шевроле Авео, который двигался во встречном направлении.

После аварии водителя Шевроле увезли с переломом ноги в 24-ю городскую больницу. А вот водитель Хонды, видимо, вообще не пострадал. Сразу после столкновения он выбрался из покореженной машины и убежал.

ИСТОЧНИК KP.RU