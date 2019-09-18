Горит в четвертый раз: в реконструируемой школе в Екатеринбурге очередной пожар

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-18T18:44:55+03:00

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В реконструируемой школе №41 в Екатеринбурге очередной пожар. Здание сейчас пустует. На сайте учебного заведения написано, что сейчас строение на Котельникова находится на реконструкции, а дети учатся в здании на Белореченской, 25. Эта школа была построена 70 лет назад. Пожары здесь происходят регулярно - этот уже четвертый за три месяца. Сегодня на втором этаже школы вспыхнул мусор.

- В здании произошло возгорание мусора на втором этаже. На месте работают 3 единицы техники, 10 человек. Угрозы распространения огня нет. Сообщение о возгорании поступило в 19:37, а в 20:04 открытый огонь был ликвидирован, - рассказали в пресс-службе МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU