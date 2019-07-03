В Екатеринбурге загорелась школа, построенная 70 лет назад

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-03T08:17:57+03:00

Сейчас занятия у местных учеников проходят в здании школы№57 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что здание не заброшено – его хотят реконструировать, пожары там происходят регулярно

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В Екатеринбурге загорелось здание школы №41, которая располагается на улице Котельникова, 5а. Ранее его закрыли на реконструкцию – учреждение построили 70 лет назад и оно порядочно обветшало. На сайте заведения указано, что пока занятия проходят в здании школы № 57.

Фото: Google карты

– 2 июля в 22:30 нам поступило сообщение о пожаре. Горел строительный мусор на первом этаже неэксплуатируемого здания, - рассказали в МЧС по Свердловской области. – Огонь занял площадь в 30 квадратных метров. Ликвидировать горение удалось за полчаса. Для этого на месте работали 6 единиц пожарной техники и 20 пожарных.

Отметим, что месяц назад в школе произошел аналогичный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU