Профильная комиссия ЕГД предложила провести общегородской опрос 13 октября

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-18T16:36:26+03:00

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Комиссия Екатеринбургской городской Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью в среду, 18 сентября 2019 года, приняла проект решения о назначении даты проведения общегородского опроса по выбору площадки для строительства Собора во имя святой великомученицы Екатерины к 300-летию уральской столице.

По итогам активных обсуждений народные избранники утвердили дату проведения опроса – воскресенье, 13 октября 2019 года. В частности, председатель комиссии Алексей Вихарев пояснил, что в стране сложилась традиция проведения голосований именно по воскресеньям. Кроме того, решение комиссии обусловлено рядом организационных и технических причин: 12 октября – учебный день, а большинство опросных пунктов будут расположены именно в образовательных учреждениях.

Как отметил в своём докладе руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга Илья Захаров, опрос планируется проводить на 44-х специальных пунктах, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. По его словам, участвовать в опросе смогут граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в уральской столице, а избежать повторного голосования и иных фальсификаций позволит включение участников, получивших опросные листы, в список непосредственно в специальном пункте проведения голосования.

«Полномочия по проведению опроса в проекте решения возлагаются на Избирательную комиссию Екатеринбурга», – добавил Илья Захаров.

К слову, документ в итоговой редакции планируется рассмотреть на очередном заседании Екатеринбургской городской Думы 24 сентября 2019 года.

Напомним, что на прошлой неделе Глава Екатеринбурга Александр Высокинский по просьбам горожан и в соответствии с нормами Устава уральской столицы внёс на рассмотрение Думу проект решения о назначении опроса граждан по месту размещения Собора во имя святой великомученицы Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU