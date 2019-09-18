СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-18T16:19:26+03:00

Закрывать участок дороги на въезде в город рабочие будут по ночам

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На трассе Пермь-Екатеринбург из-за дорожных работ ограничат движение. Рабочие будут закрывать участок дороги на въезде в город (355 км, ул. Металлургов) по ночам с 20:00 до 07:00. Работы по устройству слоев износа на трассе Р-242 начнутся вечером 18 сентября.

- Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление, - объяснили в «Уралуправтодор».

На время работ в течение четырех ночей движение будет перекрываться по одной полосе: сначала закроют одну полосу в сторону Екатеринбурга, затем перейдут на направление в сторону Перми.

«Уралуправтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

ИСТОЧНИК KP.RU