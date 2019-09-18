ПАО «ФСК ЕЭС» установит новейшие высоковольтные вводы на 27 подстанциях Урала

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-18T09:45:28+03:00

ПАО «ФСК ЕЭС» до конца года модернизирует силовое оборудование на 27 подстанциях Уральского и Приволжского федеральных округов

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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) до конца года модернизирует силовое оборудование на 27 подстанциях Уральского и Приволжского федеральных округов. Всего будет установлено 68 современных высоковольтных вводов, обладающих длительным сроком службы – не менее 30 лет. Стоимость проекта составляет 143 млн рублей. Установка новых узлов оборудования повысит надежность электроснабжения потребителей Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Кировской областей, Пермского края и Республики Удмуртия с населением более 15 млн человек.

Высоковольтные вводы предназначены для подключения силовых трансформаторов и баковых выключателей к другим элементам электроустановки. Вместо выработавших свой срок маслонаполненных вводов будут установлены современные аналоги российского производства с твердой RIP-изоляцией, в основе которой используется высушенная в вакууме и пропитанная эпоксидной смолой крепированная бумага. Вводы нового поколения более надежны, экологически безопасны и экономичны в обслуживании.

Ключевые работы будут выполнены на подстанциях 500 кВ «Тагил», 220 кВ «Салда» и 220 кВ «Каргалинская», обеспечивающих электроснабжение таких крупных потребителей как Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Оренбургнефть».

ИСТОЧНИК KP.RU