2019-09-17T20:13:16+03:00
Спорт

Екатеринбургские хоккеисты вернулись домой: «Автомобилист» обыграли «Авангард» в домашнем матче

Для наших хоккеистов это седьмая победа подряд
Алина СУРИНА
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Фото: ХК «Автомобилист»Фото: ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» обыграли «Авангард» в домашнем матче. Это седьмая победа подряд в новом сезоне КХЛ. Екатеринбургские хоккеисты вернулись домой после выездной серии. Первая игра во второй домашней серии закончилась со счетом 3:20 в пользу наших хоккеистов. Соперники играли на одном уровне. Омский «Авангард», финалист плей-офф прошлого сезона не собирались сдаваться, не смотря нехватку участников команды.

- Сегодня была игра вратарей. Оба показали очень высокий уровень. Игра могла сложиться и в ту и в другую сторону. Соперник очень серьезная команда, не смотря на кадровые потери, выглядит очень мощно. Благодарен парням, что выстояли. Игра равных соперников. Матч такого накала, украшение любого тура, - высказался главный тренер ХК Автомобилист Андрей Мартемьянов.

Победный гол «Автомобилист» забили в овертайме. Победную шайбу забросил Питер Холланд. На тот момент на табло счет был 2:2. Сравнял его защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. До этого наша команда вышла вперёд благодаря удачному броску форварда Дэна Секстона. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Брукс Мацек и Семён Кошелев.

Впереди у «Автомобилиста» ещё две игры дома: 19 сентября матч с «Куньлунь Ред Стар», 21-го - со «Спартаком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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