2019-09-17T18:26:55+03:00
Общество

Свердловская магистраль присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»

Свердловская железная дорога присоединяется к акции седьмой год подряд
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На СвЖД в субботниках примут участие около 10 тысяч сотрудниковНа СвЖД в субботниках примут участие около 10 тысяч сотрудников
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С 7 по 28 сентября по инициативе общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» во всех регионах страны проводится экологический субботник. Свердловская железная дорога присоединяется к акции седьмой год подряд.

На СвЖД в субботниках примут участие около 10 тысяч сотрудников во всех регионах дороги. Они выйдут на уборку мусора с территории парков и скверов, приведут в порядок служебно-технические здания и производственные площадки. Особое внимание будет уделено очистке полосы отвода от бытового мусора и несанкционированных свалок.

В 2018 году во время акции «Зеленая Россия» на Свердловской железной дороге была проведена уборка 32 тыс. кв. м прилегающих городских территорий и лесопарковых зон, а также почти 950 тыс. кв. м полосы отвода. Ликвидировано 60 несанкционированных свалок, на специализированные полигоны для утилизации было вывезено 165 тонн отходов.

ОАО «РЖД» традиционно поддерживает экологические проекты, в том числе субботники, позволяя сотрудникам компании на практике проявить заботу о благополучии окружающей среды. А участие в волонтерских мероприятиях не только помогает решать конкретные проблемы, но и способствует повышению уровня экологической культуры, позволяет каждому человеку внести личный вклад в сохранение природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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