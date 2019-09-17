2019-09-17T17:18:31+03:00
Общество

На ремонт в больницах Урала выделили почти полмиллиарда рублей

До конца года обещают привести в порядок несколько десятков медучреждений
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политики Свердловской областиФото: департамент информационной политики Свердловской области
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На ремонт в больницах Урала выделили почти полмиллиарда рублей. До конца года обещают привести в порядок несколько десятков медучреждений. Ремонт и разработку проектно-сметной документации на эти деньги должны сделать в 109 подразделениях 83 больниц в разных районах Свердловской области.

- Большое значение имеет не только качество оказания медицинской помощи, но и условия, в которых человек эту помощь получает. Если в больничной палате свежие стены, современная мебель, хорошая сантехника, то обстановка не гнетёт и процесс выздоровления идёт быстрее, - отмечает министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Например, по данным департамента информационной политики в Артёмовской центральной районной больнице в настоящее время завершается подготовка к организации первичного сосудистого отделения. Оно займёт почти весь первый этаж центрального стационара. Готовят большое помещение под томограф.

-За последние пять лет в нашей больнице отремонтировано четыре стационарных отделения, пятое - инфекционное - отремонтировано и оборудовано с нуля. Кроме того, мы провели капитальный ремонт трёх ОВП, детскую поликлинику модернизировали в соответствии с «бережливыми» технологиями. И это лишь часть работ, на которые были получены областные субсидии, - рассказал главный врач Артёмовской ЦРБ Андрей Карташов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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