Общегородской опрос ставит под угрозу учебный процесс в школах Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-17T15:01:22+03:00

На сегодняшний день горожанам предложены следующие альтернативы площадке у театра драмы: пересечение улиц Фурманова-Белинского, бывший приборостроительный завод и участок за Макаровским мостом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Алексей Вихарев, депутат городской думы и председатель екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению, заявил, что будет требовать перенести дату общегородского опроса о месте строительства собора Святой Екатерины на очередном заседании комиссии по местному самоуправлению. По мнению депутата, опрос нужно провести не 12 октября в субботу, как предполагалось ранее, а в воскресение 13 октября.

- Опрос будет проводиться избирательной комиссией Екатеринбурга. Мы пригласим горожан на те же самые участки, на которых организуется голосование на выборах во все органы власти. Но около 80 % этих участков расположено в средних школах. 12 октября будет суббота, в образовательных учреждениях это - учебный день. Прекращать учебный процесс во всем городе ради опроса нельзя, - высказался депутат на своей личной странице в Facebook.

Алексей Вихарев, депутат городской думы и председатель екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Источник: личная страница Алексея Вихарева в Facebook

Вихарев также напомнил, что традиция голосовать по воскресеньям сложилась в том числе из-за того, что многие учителя средних школ входят в состав участковых комиссий и 12 октября они будут заняты на основной работе.

- Опрос проводится по правилам, установленным в избирательном законодательстве. Голосование организуют члены участковых избиркомов, к участию в нем допускаются обладающие активным избирательным правом лица, значит, и проводить голосование мы должны в отведенный под выборы день недели - в воскресенье, - подытожил председатель комиссии по местному самоуправлению.

Напомним, что ранее строительство храма планировалось на участке возле театра драмы на Октябрьской площади, но после волны майских протестов для опроса предложили другие участки: на пересечении улиц Фурманова - Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и на участке за Макаровским мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU