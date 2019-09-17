Городские власти контролируют строительство, реконструкцию и ремонт дорог

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-17T14:32:03+03:00

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Вопросы строительства и ремонта объектов городской дорожной инфраструктуры уральской столицы были рассмотрены на расширенном аппаратном совещании администрации города Екатеринбурга.

Отметим, что эта актуальная тема на постоянном контроле муниципальных властей. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заблаговременно поставил перед службами благоустройства задачу провести дорожные ремонты в плановые сроки и с высоким качеством. В еженедельном режиме руководители и специалисты профильных муниципальных структур посещают ремонтируемые дорожные участки, чтобы работы были выполнены качественно и в положенный срок.

На совещании обсужден график выполнения работ на объектах городской дорожной инфраструктуры, указаны сроки завершения строительства и ремонта. Большинство объектов планируется сдать в эксплуатацию в сентябре, при этом соответствующие службы обязаны по минимуму осложнять движение транспорта и пешеходов. Как отмечают руководители муниципалитета, в целом подрядчики выполняют свои обязательства, некоторые незначительные замечания к ним имеются, но они будут устранены.

О ходе работ на наиболее значимых объектах рассказал участникам совещания заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

Реконструкция Макаровского моста

По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, в настоящее время на Макаровском мосту завершены работы по устройству покрытий тротуаров, велодорожек, монтажу перильного ограждения и покраске конструкций моста. Благоустройство прилегающей территории планируется закончить до 15 октября 2019 года. В сентябре завершится монтаж трамвайных путей, при котором, кстати, применяются совершенно новые для уральской столицы технологии бесшовной сварки рельс и другие ноу-хау. Планируется, что пуск основного трамвайного трафика по Макаровскому мосту состоится 21 октября.

Строительство улицы Вильгельма де Геннина от проспекта Академика Сахарова до улицы Тимофеева-Ресовского

На сегодняшний день на объекте выполнены работы по установке бортового камня, устройству асфальтобетонного покрытия, тротуаров и велодорожек, ведутся работы по монтажу сетей уличного освещения и светофорных объектов, устройству газонов, строительству очистных сооружений и мостового перехода через реку Патрушиху, подпорных стен. Окончание всех работ запланировано на декабрь 2019 года.

Строительство улицы Амундсена от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД

В настоящий момент дорожные службы выполнили работы по устройству основания проезжей части, установке бортового камня и укладке асфальтобетонного покрытия, завершают работы по устройству покрытий тротуаров и велодорожек. Ведутся работы по устройству газонов, высадке зеленных насаждений. В сентябре планируется завершить укладку асфальтобетонного покрытия проезжей части мостового перехода через реку Патрушиху. В октябре 2019 будут закончены работы по организации движения и обустройству дороги. Этот объект примут в эксплуатацию со всеми прилегающими к нему элементами благоустройства в декабре 2019 года.

Строительство улиц в микрорайоне «Солнечный»

В Солнечном на строительстве улицы Чемпионов и улицы № 11 обустроены проезжие части улиц, завершается благоустройство прилегающих территорий, монтаж сетей уличного освещения и объектов светофорного регулирования. В сентябре основные работы на объекте будут завершены.

Строительство развязки улицы Серафимы Дерябиной - Объездной дороги

На строительстве этой транспортной развязки завершен монтаж ливневой канализации, продолжается установка бортового камня и укладка асфальтобетонного покрытия. В сентябре запланировано завершение работ по переустройству инженерных сетей, устройству покрытий тротуаров и велодорожек, сетей освещения. Идет монтаж светофорных объектов, благоустраивается и восстанавливается прилегающая территория, обустраивается дорога.

Строительство трамвайной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма

Здесь продолжаются работы по устройству подпорных стен на автодорожном путепроводе, переустройству железнодорожного путепровода и перекладке сетей бытовой канализации и газоснабжения по улицам Шефской и Фрезеровщиков.

Капитальный ремонт улицы Патриса Лумумбы от переулка Рижский до улицы Братской

На этом объекте строители выполнили работы по устройству правоповоротных съездов с улицы Патриса Лумумбы и переулка Рижского, работы по расширению проезжей части улицы Патриса Лумумбы на участке от переулка Рижского до транспортной развязки. Ведется благоустройство прилегающей территории, монтаж светофорных объектов, соответствующие службы организуют движение и уличное освещение.

Напомним, что в этом сезоне власти Екатеринбурга планируют отремонтировать на территории города порядка 35 объектов улично-дорожной сети столицы Урала в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На дорожные ремонты сезона 2019 года муниципальные власти направляют из бюджетов различных уровней 1,5 миллиарда рублей. Все это, несомненно, поможет улучшить транспортную инфраструктуру Екатеринбурга.

С полным списком дорожных объектов, которые будут отремонтированы в столице Урала в нынешнем ремонтно-строительном сезоне, жители города могут ознакомиться на Официальном портале Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU