В каждой квартире индивидуальный водонагреватель: в Алапаевске 60 детей-сирот получили квартиры

СЕГОДНЯ 19:41 2019-09-16T19:41:42+03:00

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В Алапаевске 60 детей-сирот получили квартиры. Дом на 60 квартир построили за 91, 7 миллионов. Новые жильцы заселились в пятиэтажку на углу улиц Красина и Николая Островского. Все квартиры в доме - однокомнатные, общей площадью 33 квадратных метра, с чистовой отделкой, полностью готовы к заселению.

- Высота потолков -2,5 метра, в каждом подъезде предусмотрена колясочная. Еще одна особенность - согласно проекту, в доме не будет централизованного горячего водоснабжения, вместо этого в каждой квартире установлен индивидуальный водонагреватель. Во дворе обустроены автопарковка, детская и спортивная площадки, место для сушки белья, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

На сегодняшний день в городе в списке очередников числится 270 детей-сирот. По данным департамента информационной политики до конца года в Свердловской области новоселье смогут отметить более 900 семей в 34 муниципалитетах. На сегодняшний день 300 из них уже получили ключи от квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU