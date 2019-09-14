В Екатеринбургском ТЮЗе ответили на критику в адрес «Ревизора» с изнасилованием

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-14T08:03:50+03:00

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Зрителей Екатеринбурга шокировала постановка режиссера Петра Шерешевского, который в рамках фестиваля «Реальный театр» привез в уральскую столицу современную постановку «Ревизор», в которой есть совсем не детская сцена.

Хлестаков раздевает свою супругу Марию, несет ее в спальню и совершает половой акт, больше похожий на насилие. При этом все это действо наблюдают дети.

На билетах организаторы фестиваля поставили возрастной ценз «14+», однако за его соблюдением никто не следил, ведь спектакль показывают на сцене детского театра – что же может быть плохого в «Э!...».

- Нахожусь в шоке – ничего не сказать. Это низкопробное действо, пошлость, грязь и мерзость, - рассказала «Комсомолке» зрительница Татьяна.

В самом театре после шквала критики в свой адрес прокомментировали ситуацию. По словам руководства, постановка никакого отношения в Екатеринбургскому ТЮЗу отношения не имеет – ее привезли на фестиваль из другого города.

Сцена из спектакля. Фото: псковский Театр им. Пушкина

- Екатеринбургский ТЮЗ, в данном случае выступает в роли прокатной площадки. Отбором на этот фестиваль занимается, арт-директор фестиваля «РТ» Олег Лоевский, который формирует программу фестиваля, - говорят в пресс-службе театра. - Театр юного зрителя специально не занимался формированием зрительской аудитории, зрители покупали билеты в кассе. Аннотации о спектаклях были прописаны и доступны для зрителей, в которых были указаны возрастные ограничения «18+».

На входе в театр родителей, которые пришли сюда с детьми, предупредили о том, что спектакль не детский. После чего взрослые решали, брать с собой ребенка или нет.

- Абсолютно солидарен со зрителями Екатеринбурга, считаю, что такой формат искусства не допустим. Но повлиять на работу другого режиссера лично я никак не могу, тем более говорить коллегам какие им спектакли ставить, а какие нет», - прокомментировал художественный руководитель Екатеринбургского театра юного зрителя, Григорий Лифанов.

ИСТОЧНИК KP.RU