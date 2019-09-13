2019-09-13T19:24:47+03:00
Общество

"Не по Гоголю": в екатеринбургском ТЮЗе детям показали изнасилование

Зрители в шоке, а спектаклем теперь заинтересовалась прокуратура.
Олег Галимов
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Примечательно, что на сайте ТЮЗа «Ревизор» отмечен знаком «для взрослых», но при этом возрастной рейтинг лишь 14+Примечательно, что на сайте ТЮЗа «Ревизор» отмечен знаком «для взрослых», но при этом возрастной рейтинг лишь 14+Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Ну и бред», «Гоголь наверное в могиле перевернулся» - такую реакцию у зрителей вызвал премьерный спектакль «Э!...», который прошел на сцене театра юного зрителя в Екатеринбурге.

На самом деле «Э!...» - это современное видение «Ревизора» режиссера Петра Шерешевского. В Екатеринбург спектакль привезли в рамках фестиваля «Реальный театр». Больше всего зрителей смутило то, что на сцене детского театра показывают откровенное насилие.

- Нахожусь в шоке - ничего не сказать! Зачем большинство здравомыслящих людей ходят в театр? До сих пор, думала, что за искусством, получить удовольствие и отдохнуть. Здесь же низкопробное действо, пошлость, грязь и мерзость, которых и так хватает в обычной жизни! Нет, такое представление, имеет право на существование, но не под этим названием! – рассказывает зрительница Татьяна.

В октябре прошлого года скандал разразился и в Пскове, где прошла премьера спектакля. Фото: псковский Театр им. Пушкина

В октябре прошлого года скандал разразился и в Пскове, где прошла премьера спектакля. Фото: псковский Театр им. Пушкина

В одной из сцен Хлестаков раздевает свою супругу Марию, несет ее в спальню и совершает половой акт, больше похожий на насилие. При этом все это действо наблюдают дети.

- Понятно, чтобы выжить нужно что-то играть! Но детям это безобразие показывать нельзя! Это не по Гоголю! – возмущается Татьяна.

В Псковском театре на афишах спектакля стоит пометка «только для взрослых». А вот на сайте Екатеринбургского ТЮЗа возрастной ценз «14+»

Сцена из спектакля. Фото: псковский Театр им. Пушкина

Сцена из спектакля. Фото: псковский Театр им. Пушкина

- В репертуаре Екатеринбургского театра юного зрителя действительно идет постановка, фантазия на тему Н.В. Гоголя «Ревизор», спектакль называется «Э!..» с категорией 12+, но рекомендуется для просмотра зрителям от 14+ – говорят в Театре юного зрителя. – Никакого отношения к Екатеринбургскому театру юного зрителя спектакль не имеет! Екатеринбургский ТЮЗ, в данном случае выступает в роли прокатной площадки. Отбором на этот фестиваль занимается, арт-директор фестиваля «РТ» Олег Лоевский, который формирует программу фестиваля. Театр юного зрителя специально не занимался формированием зрительской аудитории, зрители покупали билеты в кассе. Аннотации о спектаклях были прописаны и доступны для зрителей, в которых были указаны возрастные ограничения 18+ Если приходили на спектакль дети, то они приходили в сопровождение родителей или взрослого сопровождающего. На входе, если контролёрам казалось, что подросток не подходит по возрасту под категорию, родителям и сопровождающем говорилось о том, что есть возрастные ограничение и они берут на себя ответственность, за то, что они увидят. Театр не вправе просить паспорт у зрителей для определения возраста своей публики.

Фото: псковский Театр им. Пушкина

Фото: псковский Театр им. Пушкина

- Абсолютно солидарен со зрителями Екатеринбурга, считаю, что такой формат искусства не допустим. Но повлиять на работу другого режиссера лично я никак не могу, тем более говорить коллегам какие им спектакли ставить, а какие нет, - добавляет художественный руководитель Екатеринбургского театра юного зрителя, Григорий Алексеевич Лифанов.

Сейчас постановкой уже заинтересовалась Свердловская прокуратура. Ведомство проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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