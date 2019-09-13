СЕГОДНЯ 19:34 2019-09-13T19:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Первую выставку в «Эрмитаж-Урал» откроют осенью. Торжественное открытие культурно-просветительского центра запланировано на ноябрь 2020 года. Основным зданием, в котором разместится центр, станет реконструируемый и приспособленный для современного использования объект культурного наследия, расположенный на улице Вайнера, 11.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

- До конца этого года мы планируем завершить работы по монтажу каркаса и организации теплового контура. Предполагается, что на первом этаже комплекса разместится административный уровень, выше - экспозиционная часть. Специалисты ведут работы в соответствии с графиком, - поделился Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В новом здании специалисты сделают систему централизованной фильтрации и поддержания влажности воздуха. Кроме того они установят автономные системы отопления и кондиционирования. В центре планируют сделать современное оборудование для реставрации произведений искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU