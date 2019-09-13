Губернатор Куйвашев устроил опрос о надобности памятника Демидову рядом с аэропортом Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-13T11:50:20+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил установить возле аэропорта Кольцово памятник Акинфию Демидову. Об этом он написал в своем Instagram.

evgenykuyvashev Свердловский губернатор предложил возвести памятник Демидову

- Как вы знаете, в этом году екатеринбургский аэропорт Кольцово получил имя уральского промышленника Акинфия Демидова. Это решение стало результатом народного голосования. Теперь владельцы аэропорта, холдинг «Аэропорты Регионов», вышли с предложением установить памятник Акинфию Демидову возле здания аэровокзала. Я бы хотел обсудить эту идею с жителями Екатеринбурга и Свердловской области. Что вы думаете об этом? Хотели бы вы видеть такой памятник в Кольцово? Уточню, что бюджетных денег на это не потребуется. Пишите ваши мысли в комментариях, - написал Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU