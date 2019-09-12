2019-09-12T18:30:05+03:00
Общество

«Мы тебе поможем»: Владислав Третьяк поддержал уральского журналиста, который собирает деньги на лечение матери

Федерация хоккея России прислала Павлу Пивоварову свитер с автографами игроков сборной
Олег Галимов
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Фото: предоставлено Павлом ПивоваровымФото: предоставлено Павлом Пивоваровым
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Журналист из Екатеринбурга Павел Пивоваров продолжает собирать деньги на лечение матери, у которой диагностировали рак легких. Недавно юноша начал продавать свою коллекцию маек футболистов.

Около месяца назад Павла лично поддержал капитан «Урала» Артем Фидлер, но сегодня стало известно, что к нему записал обращение легендарный Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк записал обращение к журналисту из Екатеринбурга.

- Неожиданно мне позвонили из Москвы, из Федерации хоккея России и предложили помощь. Если честно, то никогда не смотрел хоккей. Не люблю этот вид спорта. Обожаю футбол. Тем удивительнее, что мне прислали для аукциона джерси со всеми автографами сборной России по хоккею. Состава, игравшего на чемпионате мира в 2019 году. А десятикратный чемпион мира, легендарный вратарь сборной СССР Владислав Третьяк записал для меня видео со словами поддержки. Огромный привет Владиславу Александровичу! Жму руку! – написал Пивоваров.

В своем обращении Третьяк пообещал поддержать Павла и пожелал ему удачи.

С Павлом Пивоваровым можно связаться по телефону: +7-982-622-15-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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