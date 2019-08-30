В Екатеринбурге поэт выставил на аукцион коллекцию маек футболистов ФК «Урал», чтобы помочь больной раком маме
Молодой поэт и журналист из Екатеринбурга Павел Пивоваров прикладывает все силы, чтобы помочь своей маме. Беда пришла в семью два года назад, когда женщине поставили диагноз «рак легких».
С тех пор семья Павла потратила около 2 миллионов рублей на лекарства. Сейчас деньги кончились и сын решил продать самое ценное – коллекцию футболок игроков футбольного клуба «Урал», одна из них – с автографами всего основного и запасного составов.
Фото: Павел Пивоваров
Деньги Павел Пивоваров намерен потратить на лекарства из Израиля и лечение мамы в онкологическом госпитале в Санкт-Петербурге.
- Выставил майку защитника Михаила Меркулова, который попадал в расширенный состав сборной России. Второй экземпляр коллекции - футболка Владимира Ильина. Он - воспитанник питерского «Зенита», два года назад вызывался в сборную России. В первых матчах за ФК «Урал» забил целых пять мячей, - рассказывает о коллекции Павел, - Одна из самых дорогих вещей в коллекции – майка Павла Погребняка, который много лет играет в сборной России. Именно он забил гол соперникам из «Манчестер Юнайтед» на суперкубке УЕФА в составе «Зенита». Еще одна вещь в коллекции – футболка Эрика Бикфалви с автографами всех игроков команды.
Молодой поэт из Екатеринбурга продает коллекцию маек игроков ФК "Урал".Видео: Павел Пивоваров
Павел Пивоваров выставил коллекцию на аукцион в интернете. Начальная стоимость - 200 тысяч рублей. Это минимальная сумма, которая сможет покрыть расходы на лечение мамы молодого поэту из Екатеринбурга.
Фото: Павел Пивоваров
С Павлом можно связаться по телефону: +79826221590.
ИСТОЧНИК KP.RU