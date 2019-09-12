В Нижнем Тагиле женщина ударила гаишника кулаком и вывихнула ему руку
В Нижнем Тагиле следователи расследуют уголовное дело в отношении 50-летней женщины, которую обвиняют в нападении на полицейского. По данным следствия, тагильчанка ударила сотрудника ГИБДД, когда тот остановил ее за нарушение.
- Вечером 4 августа 2019 года подозреваемая, желая воспрепятствовать исполнению старшим инспектором ДПС ГИБДД служебных обязанностей, применила в отношении него насилие в виде удара рукой. В результате стражу порядка, который выявил в действиях гражданки признаки нарушения правил дорожного движения, был причинён вывих руки, повлекший средней тяжести вред его здоровью, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняются необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, а также сбору и закреплению доказательственной базы.
ИСТОЧНИК KP.RU