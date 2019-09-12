В Нижнем Тагиле женщина ударила гаишника кулаком и вывихнула ему руку

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-12T17:03:39+03:00

Проводятся допросы свидетелей, истребована и анализируется характеризующая информация в отношении подозреваемой и потерпевшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Нижнем Тагиле следователи расследуют уголовное дело в отношении 50-летней женщины, которую обвиняют в нападении на полицейского. По данным следствия, тагильчанка ударила сотрудника ГИБДД, когда тот остановил ее за нарушение.

- Вечером 4 августа 2019 года подозреваемая, желая воспрепятствовать исполнению старшим инспектором ДПС ГИБДД служебных обязанностей, применила в отношении него насилие в виде удара рукой. В результате стражу порядка, который выявил в действиях гражданки признаки нарушения правил дорожного движения, был причинён вывих руки, повлекший средней тяжести вред его здоровью, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняются необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, а также сбору и закреплению доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU