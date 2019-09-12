2019-09-12T10:50:11+03:00
Политика

В екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению ожидают документы о проведении опроса

Депутат Алексей Вихарев считает, что введение такой формы волеизъявления положительно скажется на жизни города
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Новый формат опроса будет использоваться для решения наиболее важных вопросов в жизни города. Фото: личная страница Facebook Алексей Вихарева.Новый формат опроса будет использоваться для решения наиболее важных вопросов в жизни города. Фото: личная страница Facebook Алексей Вихарева.
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Председатель екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев заявил, что внесение в комиссию документов, касающихся процедуры назначения и проведения опроса, ожидаются «со дня на день».

- Появление этого пакета документов - требование общества, большинства горожан, которые хотят лично участвовать в обсуждении и решении вопросов местного значения. – прокомментировал депутат на своей странице в Facebook.

По словам Алексея Вихарева, городская Дума скорректировала положение об общегородском опросе - депутаты расширили его возможности, как формы прямого волеизъявлении и сделали процедуру максимально прозрачной. Формат опроса предполагает участие волонтеров, общественных комиссий и будет использоваться для решения наиболее важных вопросов в жизни города. Все эти меры предприняты для того, чтобы горожане доверяли результатам проведенного опроса.

По мнению Вихарева, новый для города механизм станет еще одним шагом к системе прямой демократии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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