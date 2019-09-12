В екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению ожидают документы о проведении опроса
Председатель екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев заявил, что внесение в комиссию документов, касающихся процедуры назначения и проведения опроса, ожидаются «со дня на день».
- Появление этого пакета документов - требование общества, большинства горожан, которые хотят лично участвовать в обсуждении и решении вопросов местного значения. – прокомментировал депутат на своей странице в Facebook.
По словам Алексея Вихарева, городская Дума скорректировала положение об общегородском опросе - депутаты расширили его возможности, как формы прямого волеизъявлении и сделали процедуру максимально прозрачной. Формат опроса предполагает участие волонтеров, общественных комиссий и будет использоваться для решения наиболее важных вопросов в жизни города. Все эти меры предприняты для того, чтобы горожане доверяли результатам проведенного опроса.
По мнению Вихарева, новый для города механизм станет еще одним шагом к системе прямой демократии.
ИСТОЧНИК KP.RU