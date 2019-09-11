Власти Екатеринбурга разработали стратегию развития каждого района

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-11T18:04:09+03:00

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Первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик во вторник, 10 сентября 2019 года, провёл заседание Координационного совета стратегического развития.

Участники совещания заслушали три вопроса: об основных положениях стратегии социально-экономического развития Чкаловского района, об актуализации стратегического проекта «Развитие малого и среднего производственного бизнеса» Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года и о переносе срока разработки стратегического проекта «Удобный общественный транспорт» со II на IV квартал 2019 года.

Открывая заседание, Александр Ковальчик отметил, что впервые в России в рамках стратегического планирования подробно рассматриваются проекты развития районов.

«Напомню, на прошлом заседании мы рассматривали проект стратегии развития Октябрьского района. Это новшество в стратегическом планировании. Если такие же по качеству проекты мы получим по всем остальным территориям, то стратегический план развития города у нас будет самый полный в стране», – заметил Александр Ковальчик.

Глава Администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин сообщил, что соответствующий проект стратегии социально-экономического развития был разработан весной текущего года, прошёл общественные слушания и был одобрен Главой Екатеринбурга Александром Высокинским.

Вячеслав Мишарин отметил, что в силу неоднородности пространственного распределения инфраструктуры района и низкой освоенности территории микрорайонов, входящих в состав Чкаловского, наиболее уместным станет рассмотрение вопроса разработки стратегии, связанной с концентрацией деятельности на трёх направлениях:

– участие в проекте создания международного транспортно-логистического хаба в непосредственной близости от аэропорта Кольцово;

– развитие туристско-рекреационной зоны (Уктус, Горный Щит, Елизавет, создание тематического парка DreamWorks);

– реновация промышленных территорий и увеличение инновационной составляющей в деятельности таких промышленных предприятий, как АО «Уралхиммаш», ОАО «Стройпластполимер», ОАО «Ювелиры Урала» и других.

К слабым сторонам развития территорий глава района отнёс огромные площади не освоенной земли (Чкаловский– самый крупный в Екатеринбурге, его площадь составляет 40,2 тысячи гектаров), а также крайне неравномерное распределение социально-бытовых объектов и высокую изношенность коммунальной инфраструктуры. При этом цель муниципальных властей – устойчивое повышение качества жизни отдельного человека, каждой семьи и всего населения района.

В целом стратегический проект развития Чкаловского района признан Координационным советом успешным – документ получился комплексным, учитывающим все основные показатели жизни территории.

Вторая тема обсуждения касалась актуализации стратегического проекта «Развитие малого и среднего производственного бизнеса» Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года. С докладом выступил председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга Александр Воронин.

Руководитель Комитета доложил собравшимся, что за период с 2010 по 2018 годы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в Екатеринбурге увеличилось на 45,7 тысяч, составив 116,4 тысяч. Эти предприятия, по словам Александра Воронина, обеспечивают занятость 412,7 тысяч человек, что напрямую определяет уровень благосостояния значительной части населения уральской столицы.

Также чиновник отметил, что положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга обусловлены последовательной бизнес-ориентированной региональной и муниципальной политикой, которая позволила создать разветвлённую инфраструктуру организаций поддержки предпринимательства.

В последние годы в столице Урала созданы и развиваются новые элементы инфраструктуры поддержки производственного предпринимательства: технопарки, бизнес-инкубаторы, центры поддержки. При всём этом, отметил Александр Воронин, необходимо усиление мер государственной поддержки данного сегмента экономики.

Так, выявленные факторы, тормозящие развитие малого и среднего предпринимательства (отсутствие дешёвых финансовых ресурсов, проблемы сбыта произведённой продукции дефицит управленческих кадров) свидетельствуют о необходимости формирования комплексной системы поддержки малых и средних производственных предприятий. Такая поддержка возможна только благодаря консолидации усилий со стороны Администрации города Екатеринбурга, правительства Свердловской области и организаций, образующих инфраструктуру СМСП.

В заключительной части Координационного совета собравшиеся заслушали доклад заместителя председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга Сергея Яскевича о переносе срока разработки стратегического проекта «Удобный общественный транспорт» со II квартала на IV квартал 2019 года.

Перенос срока разработки, по словам Сергея Яскевича, связан с необходимостью внесения в стратегический проект всех замечаний и предложений, поступивших от жителей мегаполиса и организаций.

Заслушав и обсудив все доклады, члены Координационного совета стратегического развития Екатеринбурга рекомендовали к рассмотрению на заседании Программного совета проект стратегии развития Чкаловского района и актуализированную версию стратегического проекта «Развитие малого и среднего производственного бизнеса». Также решением совета одобрен перенос срока разработки проекта «Удобный общественный транспорт» на IV квартал 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU