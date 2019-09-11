Не нашли нарушений: в Екатеринбурге с защитника сквера сняли обвинения

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-11T07:36:31+03:00

В Екатеринбурге сняли обвинения с еще одного защитника сквера у Драмтеатра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расковалова обязали выплатить штраф в 10 тысяч, но он был не согласен с этим

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Свердловский областной суд прекратил рассматривать дело задержанного в сквере у Драмтеатра Егора Расковалова. Ранее его обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей, однако молодой человек не согласился и стал обжаловать решение.

- Да, дело действительно прекращено. В связи с отсутствием в его действиях административного правонарушения, - добавили в пресс-службе Облсуда.

Напомним, что Расковалов вместе с другом Дмитрием Молодцовым во время протестов приехали к Октябрьской площади – они не знали о том, что происходит, но увидели толпы народы. Расковалов решил сфотографировать происходящее, но его задержали. Его друга также отправили в автозак. Обоих обвинили в несанкционированном митинге.

Дмитрий Молодцов избежал наказания раньше своего друга и стал первым задержанным в сквере, с которого сняли все обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU