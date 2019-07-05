2019-07-05T07:55:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге впервые оправдали участника протестов в сквере у Драмтеатра

Суд счел, что в действиях обвиняемого не было состава преступления
Маргарита МАХОНИНА
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Во время митингов в городе задержали более 100 человекВо время митингов в городе задержали более 100 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кировский районный суд Екатеринбурга прекратил производство против Дмитрия Молодцова, который был участником майского стихийного протеста против строительства собора святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. По словам мужчины, он случайно увидел толпу и собирался сделать снимок на ее фоне. Когда Молодцов подошел к автобусу, в который сажали протестующих, его задержали. Он заснял этот момент и предоставил видеофрагмент суду.

- Вынесено постановление о прекращении производства по делу, в связи с отсутствием в действиях Молодцова состава административного правонарушения, - сообщила «КП-Екатеринбург» начальник отдела информатизации суда Наталья Легостева. – Решение вынесли вчера вечером.

Напомним, протесты в Екатеринбурге начались вечером 13 мая, после того как накануне ночью в сквере установили забор. Они продолжались неделю. После этого ограду убрали, а глава города Александр Высокинский предложил провести опрос, в котором горожане сами выберут место строительства. На последнем собрании рабочая группа исключила сквер из числа возможных площадок, оставив пустырь на Белинского-Фурманова, здание бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и место снесенной телебашни.

Во время митингов в городе задержали более 100 человек. Многих из них осудили по статье «мелкое хулиганство» на несколько суток ареста. За организацию несанкционированной акции судили общественницу и создательницу сообщества «Парки и скверы» Анну Балтину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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