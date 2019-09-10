«Можно смотреть матч, попивая коктейль»: в Екатеринбурге приступают к строительству новой Ледовой арены

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-10T10:06:26+03:00

Одной из главных фишек станет ресторан над главной площадкой на высоте 12,5 метров

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В Екатеринбурге утвердили проект новой Ледовой арены, которую собирались построить на месте недостроенной телебашни. Его рассматривали госэксперты в течение 50 дней.

За это время специалисты неоднократно приезжали в Екатеринбург для решения спорных вопрос, а также вели работы с экспертами дистанционно. Общая вместимость спорткомплекса составил до 15 тысяч мест, он сможет принимать соревнования по 12 видам спорта и крупные концерты.

На крыше появится логотип компании. Фото: пресс-служба УГМК

- В числе «фишек» стоит отметить наличие ресторана на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 метров и иметь панорамный вид на главную площадку, - отметили эксперты. – Так что посетители смогут наблюдать за матчами, попивая коктейли.

Снаружи Ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка. На крыше нанесут логотип УГМК, а фасад украсит большой медиаэкран.

ИСТОЧНИК KP.RU