«Можно смотреть матч, попивая коктейль»: в Екатеринбурге приступают к строительству новой Ледовой арены
В Екатеринбурге утвердили проект новой Ледовой арены, которую собирались построить на месте недостроенной телебашни. Его рассматривали госэксперты в течение 50 дней.
За это время специалисты неоднократно приезжали в Екатеринбург для решения спорных вопрос, а также вели работы с экспертами дистанционно. Общая вместимость спорткомплекса составил до 15 тысяч мест, он сможет принимать соревнования по 12 видам спорта и крупные концерты.
На крыше появится логотип компании. Фото: пресс-служба УГМК
- В числе «фишек» стоит отметить наличие ресторана на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 метров и иметь панорамный вид на главную площадку, - отметили эксперты. – Так что посетители смогут наблюдать за матчами, попивая коктейли.
Снаружи Ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка. На крыше нанесут логотип УГМК, а фасад украсит большой медиаэкран.
ИСТОЧНИК KP.RU