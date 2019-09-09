Уже облетели полмира: в Кольцово приземлился самолет пары путешественников из Новой Зеландии

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-09T18:06:31+03:00

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В Кольцово приземлился самолет пары путешественников из Новой Зеландии. Пенсионеры Сандра и Берри совершают свое первое кругосветное путешествие. На самолете Piper PA-24 1962 года они облетели полмира, включая Японию, Северную и Южную Америку, часть Европы и некоторые города России.

Фото: Инстаграм аэропорта Кольцово

- В Екатеринбург авиаторы прилетели из Москвы, в четверг утром они отправятся дальше пор маршруту в Горно- Алтайск, а затем через всю страну в Японию, Индонезию и Австралию, - поделились в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Сандра и Берри женаты уже почти полвека. У них двое детей, которые с радостью поддержали их идею облететь весь мир.

Напомним, в субботу в Кольцово приземлился странный самолет-кукурузник. На нем в столицу Урала прилетели путешественники из США Дэвид и Том Бергеры. Отец и сын направлялись в Австралию на легкомотороном самолете Cessna 185 Skywagon.

ИСТОЧНИК KP.RU