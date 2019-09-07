«Настолько поразились, что выучили слово “дача”»: в Кольцово приземлились путешественники из США

В екатеринбургский аэропорт Кольцово приземлился странный самолет-кукурузник - на нем в столицу Урала прилетели путешественники из США Дэвид и Том Бергеры. Уже на взлетной площадке они рассказали, что больше всего их поразила красота наших девушек и огромное количество дач по всей территории страны.

Бергеры - отец и сын, они направляются в Австралию на легкомотороном самолете Cessna 185 Skywagon, который был выпущен еще в 80-х годах прошлого столетия. Но это парней не пугает!

- По словам авиаторов, такой самолет идеален для путешествий – он может выполнять длительные перелеты, а его сравнительно большие колеса позволяют приземлиться практически на любой поверхности, - поделились в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Их легкомоторный самолет был выпущен еще в 80-х годах, но, кажется, путешественников это не пугает. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Семейное путешествие они начали в середине августа, вылетев из штата Колорадо. За это время они успели облететь почти всю Америку и Европу, а также заглянуть в гости к Родине-матери в Волгоград, в Самару и Анапу. Уже сегодня, 7 сентября, они продолжают путешествие и держат курс на Омск, а дальше - в Сибирь и на Дальний Восток.

- Только после этого, через Японию, Филиппины и Индонезию, они полетят в домой, в Сидней. Путешествие они планируют завершить в октябре, - добавили в Кольцово.

Больше всего гостей поразила красота и масштабность России. Но еще больше - обилие садовых поселков с дачными домиками. Они настолько впечатлились этим, что даже выучили слово «‎дача»!