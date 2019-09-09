СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-09T16:07:05+03:00

Polaris запустил в продажу чайники с верхним заливом воды

Бренд POLARIS, который стал принадлежать швейцарской компании, готовит к выпуску линейку инновационной техники

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Бренд POLARIS, который стал принадлежать швейцарской компании, готовит к выпуску линейку инновационной техники. POLARIS разработал совершенно уникальную технологию залива воды в чайник. Технология запатентована и не имеет аналогов на рынке. При заливе воды клапан крышки автоматически открывается и закрывается, позволяя реализовать функцию верхнего залива воды. Самый привычный бытовой прибор ждет революция.

К осеннему сезону Polaris предлагает рынку сенсацию. Казалось, что чайник нельзя оптимизировать: но инженеры Polaris добавили функцию, которая на самом деле перевернет совершенно обычный процесс залива воды.

Запатентованная технология называется WATERWAY PRO. В центре крышки чайника инженеры расположили клапан верхнего залива, который открывается сам под давлением воды. Теперь можно наливать воду просто подставив чайник под кран – никаких лишних движений.

POLARIS разработал совершенно уникальную технологию залива воды в чайник

Чайник с верхним заливом станет отличным подарком для тех, кто любит актуальные технические разработки.

При этом крышка чайника полностью съемная, отверстие для залива – широкое. Благодаря этому можно мыть чайник без каких-либо неудобств.

Корпуса всех вариантов этой модели чайника выполнены из высококачественного термостойкого стекла. В чайнике стоит английский контроллер STRIX, гарантирующий 15 тысяч циклов кипячения, а это равно 10 годам интенсивного использования.

Крышка прорезинена по периметру и плотно прилегает к чайнику.

Дизайн технологичной новинки соответствует последним трендам рынка бытовой техники, поэтому легко впишется в интерьер любой кухни и украсит ее. Особенно эффектно прибор выглядит во время работы, стеклянный корпус чайника подсвечивается ярко – синей подсветкой.

Модели Polaris PWK 1702CGL и Polaris PWK 1711CGLD выполнены в лаконичном прозрачном корпусе, Polaris PWK 1759CGL декорирован строгим черным, а Polaris PWK 1759CGL выполнен в прозрачном корпусе в сочетании с белыми элементами.

Гарантия – 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU