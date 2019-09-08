После бунта заключенных в колонии Екатеринбурга показали спектакль по роману Толстого

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-08T10:27:16+03:00

вчера появилась информация о том, что сразу несколько десятков заключенных устроили бунт из-за угрозы сексуального насилия. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В ИК-2 состоялась Всероссийская акция ФСИН России «Воскресение души», приуроченная к 120-летию книги «Воскресение»

Изменить размер текста: A A

В колонии № 2 Екатеринбурга заключенные приняли участие в постановке по роману Л.Н. Толстого «Воскресение», подготовленную совместно с творческой группой местного театра юного зрителя. Мероприятие открыл заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Евгений Устинов.

- Мы открыты для общественности и СМИ, - сказал Евгений Георгиевич. - И мы видим, как меняется отношение к уголовно-исполнительной системе в лучшую сторону. Благодаря проведению уникальной акции в Екатеринбурге и Свердловской области мы смогли выйти на новый уровень взаимодействия с музеями, учреждениями культуры, вузами и общественными организациями.

В качестве зрителей в колонию пригласили студентов института МВД. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Координатор акции - аналитик информационного центра ФСИН России Татьяна Рылова рассказала, что приобщение осужденных к классической литературе – неотъемлемая часть воспитательной работы, которая способствует успешной ресоциализации осужденных, расширению их кругозора, укреплению духовно-нравственных ценностей .

Напомним, что вчера появилась информация о том, что сразу несколько десятков заключенных устроили бунт из-за угрозы сексуального насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU