«Когда тут что-то происходит, все вздрагивают»: в Екатеринбургской колонии заключенные устроили бунт, порезав себе руки

В Интернете появилась информация о том, что в исправительной колонии №2 Екатеринбурга, которая находится в самом центре, несколько сотен заключенных подняли бунт и массово сделали порезы на руках. Об этом рассказали их знакомые и родственники.

В ГУФСИН такие цифры опровергли и отметили, что пострадавших всего несколько человек. Госпитализировать никого не потребовалось, поскольку это были «просто царапины».

- Эти цифры абсолютно недостоверны. О глобальных беспорядках речи нет. Это демонстративно-шантажное членовредительство, - отметили в пресс-службе. - Сейчас там проводится проверка, вся ситуация находится под контролем.

Фото: Google Maps

Сразу после того, как инцидент появился в СМИ, в колонию направились наблюдатели общественной комиссии по правам человека, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Туда же приехала Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

- Действительно, она сейчас на месте. Сообщает, что никаких серьезных травм среди заключенных не наблюдается, - рассказал ее пресс-секретарь Виктор Вахрушев. - Точную цифру говорить пока рано, но приблизительное число пострадавших около 15 человек. В понедельник эту ситуацию будут разбирать.

Разбираться с ситуацией выехали сразу несколько общественников. Фото: Вячеслав Башков

Известно, что на такой шаг заключенные решились, чтобы выказать протест в отношений действий руководства исправительной колонии. Как рассказал общественник Вячеслав Башков, акция была приурочена ко дню открытых дверей в колонии - таким образом осужденные пытаются привлечь внимание к себе и к тому, что с ними происходит за колючей проволокой.

- Это очень проблемное место, оно было проблемным еще несколько десятилетий назад, но, к сожалению, ничего не поменялось спустя время. Заключенным этой колонии очень редко удается пообщаться со СМИ и рассказать о проблемах, которые там существуют. Основные из них - избиения, вымогательства и общая жестокость к заключенным, на которую закрывают глаза, - рассказал Башков. - Когда в этом месте что-то происходит, все вздрагивают. И правильно делают.

Вот в таких комнатках проходят свидания с заключенными. Фото: Марина Александровна

Кстати, проблемы в ИК-2 возникают не только у заключенных. Очень многим родственникам просто не дают повидаться даже на кратковременных свиданиях. Сейчас в зале ожидания находятся десятки людей с передачками, которых не пускают к близким. И такое происходит не первый раз.

- Родственников, которые прибыли на свидание к 9:00, начали запускать примерно в 13:00. Их завели в пустое помещение, где они просидели около часа. Затем кто-то из них поинтересовался, когда же приведут осужденных? После этого их отправили обратно в штаб, ожидать неизвестности (время было около 14:00), - рассказала одна из посетительниц Марина Александровна. - Тулаета нет (его просто не предусмотрено), если кто-то «захотел», то свидание прерывается насовсем. Либо страдай и терпи.

Сейчас в зале ожидания находятся несколько десятков людей, их не пускают к заключенным. Фото: Вячеслав Башков

К проверке подключилась прокуратура Свердловской области. На место выехал начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры области Александр Васильев. Он также подтверждает, что информация о 200 пострадавших - в корне не верна.

- Прокуратура проверит соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в части, регулирующей вопросы исполнения наказания в исправительной колонии, соблюдения требований режима в исправительном учреждении и средств его обеспечения, - добавили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства со стороны осужденных.

Вместе с тем, и родственники заключенных, и общественники придерживаются мнения, что с теми, кто сейчас находится за колючей проволокой, просто необходимо разговаривать. Необходимо выслушивать их проблемы, с ними «надо говорить, пока их не запугали».