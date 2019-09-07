СКР проверяет колонию в Екатеринбурге, где заключенные устроили бунт

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-07T13:18:19+03:00

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Следственный комитет Свердловской области подключился к проверке ИК-2, где сегодня утром заключенные устроили бунт и порезали себе руки. По последним данным, травмы были неглубокие, поэтому оказывать медпомощь никому не понадобилось.

- Несколько заключенных травмировали себя сами. Телесные повреждения у них зафиксированы незначительные, - объяснили в пресс-службе СКР. - В настоящее время все осужденные уже разведены обратно по локальным участкам, исправительное учреждение функционирует в обычном режиме.

Сейчас следователи опрашивают всех заключенных, участвовавших в акции протеста, и сотрудников колонии, а также уточняют обстоятельства.

Напомним, что ранее в Интернете появилась информация о том, что травмы получили больше 200 заключенных. На место сразу выехали общественники, прокуратура и следователи. Выяснилось, что круг сузился до 30 человек. Все они пытались привлечь внимание к проблемам жестокости и насилия со стороны сотрудников колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU