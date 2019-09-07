Спасибо хет-трику: футболисты «Урала» обыграли первоуральский «Динур» со счетом 6:0
В Первоуральске прошел очень необычный матч - игроки екатеринбургской команды «Урал» встретились с местным «Динуром» на их поле, чтобы разыграть кубок «Европа - Азия».
Игра, состоявшаяся в 16:00, закончилась победой нашей команды со счетом 6:0. Голы принесли Панюков, три раза подряд забил Ильин, Эль Кабир, а точку в матче поставил Юсупов.
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
- На самом деле, это очень хорошее мероприятие. Очень приятно, что пришло столько болельщиков. Хорошее поле - за исключением вратарских площадок, всем спасибо! - Прокомментировал игру футболист Ильин.
А вот так, кстати, выглядит кубок. Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Кстати, болельщики могли не только с трибун понаблюдать за матчем, но и сфотографироваться вместе с футболистами во время перерывов - где еще такое встретишь? А вот капитан команды Артем Фидлер долго не мог найти, кому же отдать кубок, который им вручили за победу в матче.
"Урал" обыграл "Динура" со счетом 6:0.Видео: пресс-служба ФК "Урал"
ИСТОЧНИК KP.RU